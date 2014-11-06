Початок Інститутської у Києві перейменують на вулицю Героїв Небесної сотні

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив голова комісії з питань культури та туризму Київради Ігор Луценко. "Вирішили назвати вулицю Героїв небесної сотні (був варіант просто "Небесної сотні"). Найбільш гаряче обговорення - повністю Інститутську міняти, або частково. Вирішили частково - від Хрещатика до Ольгинської", - повідомив Ігор Луценко.

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Це рішення має затвердити Київрада.

Крім цього, Ігор Луценко повідомив, що комісія прийняла рішення перейменувати ще кілька вулиць у столиці. Він повідомив, що комісія рекомендує Київраді повернути історичні назви: вулицю Фрунзе перейменувати на Кирилівську, а площу Дзержинського - на Либідську площу.

Також Ігор Луценко повідомив, що комісія відмовила у перейменуванні вулиці Чернігівської або Старобориспільської на вулицю генерала Пузікова (радянський генерал.-ред.)