Початок Інститутської у Києві перейменують на вулицю Героїв Небесної сотні

15:20, 06 листопада 2014
Київ
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Комісія з питань перейменувань при київському міському голові перейменує початок вулиці Інститутської на вулицю Героїв Небесної сотні.

Часть Институтской переименуют на Героев Небесной сотни / Фото: УНИАН

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив голова комісії з питань культури та туризму Київради Ігор Луценко. "Вирішили назвати вулицю Героїв небесної сотні (був варіант просто "Небесної сотні"). Найбільш гаряче обговорення - повністю Інститутську міняти, або частково. Вирішили частково - від Хрещатика до Ольгинської", - повідомив Ігор Луценко.

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Це рішення має затвердити Київрада.

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Крім цього, Ігор Луценко повідомив, що комісія прийняла рішення перейменувати ще кілька вулиць у столиці. Він повідомив, що комісія рекомендує Київраді повернути історичні назви: вулицю Фрунзе перейменувати на Кирилівську, а площу Дзержинського - на Либідську площу.

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Також Ігор Луценко повідомив, що комісія відмовила у перейменуванні вулиці Чернігівської або Старобориспільської на вулицю генерала Пузікова (радянський генерал.-ред.)

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