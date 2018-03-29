Кличко доручив перевірити торгові точки поблизу метро і зупинок транспорту щодо пожежної безпеки

За словами Кличка, перевірки мають бути здійснені невідкладно і прискіпливо.

Мер Києва Віталій Кличко доручив управлінню з надзвичайних ситуацій КМДА перевірити всі торгові приміщення та об’єкти поблизу станцій метро і зупинок громадського транспорту на дотримання норм пожежної безпеки.

"Перевірки мають бути здійснені невідкладно і прискіпливо. Випадок із займанням магазину біля станції метро "Лівобережна" - це надзвичайна ситуація, яку, на щастя, вдалося швидко локалізувати, і обійшлося без серйозних наслідків та постраждалих, - відзначив Кличко. - Я дякую київським рятувальникам, які спрацювали оперативно і професійно. Але ми повинні упередити подібні можливі випадки. Кияни не повинні наражатися на небезпеку", - наголосив Кличко.

Він відзначив, що про результати перевірок міська влада поінформує громадськість і заборонить роботу об'єктів, які порушують норми пожежної безпеки.