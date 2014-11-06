У Києві планують повернути вулиці Фрунзе історичну назву Кирилівська

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні члени комісії Київради з питань найменувань розглянули такі ініціативи та підтримали їх.

Також комісія розглянула звернення Посольства Туркменістану в Україні щодо присвоєння імені видатного туркменського поета Махтумкулі Фраги скверу на розі вулиць Пушкінської та Прорізної, де встановлено йому пам’ятник. Більшість членів комісії, вислухавши думку краєзнавців, експертів, істориків та архітекторів, не підтримали таку ідею. Обгрунтуванням цього була наявність кількох пам’ятних знаків у сквері, зокрема режисеру Лесю Курбасу. Також там встановлена скульптура персонажа Ільфа і Петрова - Паніковського. Загалом сквер ділиться на чотири тематичні зони.

Тому експерти вважають недоречним перейменовувати сквер, враховуючи лише одну із тем. Також акцентувалось, що сквер розташований в історичному центрі Києва і вже давно сприймається всіма місцевими жителями просто як «сквер на Прорізній». Крім того, зазначалось, для українців важко вимовляти «Махтумкулі Фраги», а одною з умов перейменувань є саме милозвучність назви.

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Як повідомив у коментарі журналістам голова комісії, секретар Київради Олексій Резніков, на засіданні Київради 13 листопада депутатам буде запропоновано розглянути близько 8 проектів рішень щодо зміни назв вулиць столиці.

В цілому, за його даними, комісії Київради вивчають і готують проекти про перейменування чи присвоєння історичних чи нових назв близько 80 вулицям столиці.