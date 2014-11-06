КМДА планує встановити лічильники тепла в будинках столиці протягом 2 років

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Новицький.

За його словами, в цьому році КМДА планує розпочати встановлення спеціальних пристроїв, які регулюють температуру або кількість подачі теплової енергії на будинок.

За словами Новицького, якщо буде підвищення денної температури, цей пристрій закриє подачу теплової енергії.

“Таким чином, буде динамічне вирівнювання теплоносія по території міста Києва”, - сказав він.

Читайте такожЕксперти радять українцям утеплити стіниЩо стосується обліку споживання теплової енергії, то, за словами Новицького, в 2014-му та 2015-му роках планується встановити лічильники в усіх житлових будинках Києва.

“Ми плануємо за 2 роки встановити лічильники в будівлях житлового фонду”, - сказав він.