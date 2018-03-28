КМДА через суд вимагатиме обмеження роботи ТРЦ з проблемами пожежної безпеки

Недоліки у питаннях пожежно-техногенної безпеки є у кожному ТРЦ Києва, заявив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій.

Київська міська державна адміністрація через суд вимагатиме призупинення роботи торговельно-розважальних закладів, власники яких відмовляються усунути порушення пожежної безпеки.

Про це під час прес-конференції у інформаційній агенції ГолосUA розповів начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук.

Читайте такожДСНС проведе масштабну перевірку в Україні після трагедії в Кемерові

За його словами, недоліки у питаннях пожежно-техногенної безпеки є у кожному ТРЦ Києва. За час дії мораторію на проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності почастішали випадки пожеж, у тому числі у ресторанах та торгово-розважальних центрах.

"Наше завдання – домогтися від власників повного усунення цих порушень. В іншому випадку, ми вже обговорювали це питання з мером, інформація передаватиметься правоохоронцям. Тоді через суд будемо домагатися обмеження роботи ТРЦ до повного усунення проблем", – заявив начальник управління та додав, що міська влада вже погодила свої дії з Головним управлінням ДСНС у м. Києві.

Роман Ткачук нагадав, що з 2017 року громада столиці фінансує оснащення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

"У минулому році виділено 6 млн грн на матеріально-технічне оснащення пожежно-рятувального підрозділу, в цьому році виділено вже більше 20 млн грн", – додав він.

Нагадаємо, Київський міський голова доручив обстежити всі торгово-розважальні комплекси на відповідність нормам пожежної безпеки.