У Київраді встановлять нову систему для голосування «Рада-4» за 1 млн доларів

Вартість угоди склала 12,97 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Йдеться про програмно-технічний комплекс, який забезпечує процес голосування депутатів. Скільки часу знадобиться на встановлення системи – невідомо, в тендерній документації не вказаний чіткий термін виконання робіт.

Раніше в міськраді стояла система «Рада — ІІІ Київ», однак вона була знищена під час Майдану, й за результатами обстеження НТТ «Рада» – відновлена бути не може.

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Влітку мер Києва Віталій Кличко заявляв, що на відновлення системи «Рада» потрібно 11 мільйонів гривень. Цю цифру у якості орієнтовного кошторису обрахувало саме НТТ «Рада» при курсі долара в 9,04 грн. з попередженням, що сума договору може змінюватися залежно від курсу, а також обсягів робіт.

Найбільшою системою для голосування в Україні є система «Рада-3», встановлена у Верховній Раді в 2002 році. Розрахована на 450 депутатів система разом з подальшою модернізацією коштувала близько $0,8 млн. Нова система для Київради, що складається зі 120 депутатів, у перерахунку по курсу НБУ коштуватиме близько $1 млн.