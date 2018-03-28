КМДА у травні представить історико-архітектурний опорний план міста Києва Міністерству культури

У ньому зазначено межі і режими використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів.

У травні місяці цього року КМДА представить готовий історико-архітектурний опорний план міста Києва Міністерству культури України.

Про це заявив директор Департаменту містобудування та архітектури – Головний архітектор міста Олександр Свистунов під час розширеного засідання Колегії КМДА, як повідомляє сайт kyivcity.gov.ua.

«Історико-архітектурний опорний план – це надважливий документ для столиці, який представляє повну інформацію про історико-культурний потенціал міста. У ньому зазначено межі і режими використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів. Це все потрібно для того, щоб пам’ятки архітектури, яких у столиці налічується більше 3500, були захищені від недобросовісних забудовників, від руйнації. І що найважливіше – цей документ є складовою проекту Генерального плану, такого необхідного для розвитку Києва», – зазначив Олександр Свистунов.

Читайте такожВ Києві відбудеться перший етап «Лазер-ран сіті тур в містах України»За його словами, робота над розробкою цього документу триває вже не один рік.

«У 2011 році була спроба затвердити нову редакцію історико-архітектурного опорного плану, але документ не витримав критики ні професіоналів, ні громади. Тому виникла необхідність розпочати роботу над новим історико-архітектурним опорним планом, який буде відповідати дійсності та сучасним вимогам. І у 2017 році його повинні були вже ухвалити, але у березні місія ЮНЕСКО збільшила буферні зони Софії Київської та Києво-Печерської Лаври. Тож документ знову було відправлено на доопрацювання», – сказав головний архітектор міста.

Сьогодні розробники документу – Український державний інститут культурної спадщини спільно з КО «Інститут Генерального плану м. Києва» – вносять останні правки до нього.