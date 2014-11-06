У Києві майже 5 тисяч МАФів встановлені ​​незаконно - КМДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на директора КП «Київблагоустрій» Івана Кліпу.

«Ця проблема є дуже актуальною. Адже у Києві – понад 14 тисяч тимчасових споруд. Майже третина з них не має жодних дозвільних документів. Деякі прикриваються ухвалами судів, у тому числі тих районів України, що вже є окупованими. Деякі тимчасові споруди незрозуміло яким чином стали об’єктами нерухомості», - констатував Кліпа.

За даними міських спеціалістів, потребу киян у продуктах та послугах здатна покрити удвічі менша кількість МАФів, аніж зараз функціонує у столиці.

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«Сьогодні триває розроблення та прийняття Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд. Аналітика свідчить про те, що Київ перенасичений ларьками. І колективні звернення громадян це підтверджують. Зараз, як відомо, розпочато низку районних громадських слухань. Райони – влада, підприємці та громадські активісти – самі вирішать, скільки кіосків буде достатньо, а скільки є зайвими. Функція столичного Департаменту благоустрою – контрольна та юридична. В унісон працюють і наші інспектори. Тож, думаю, що нечесний та нелегальний бізнес буде прибраний з вулиць Києва», – додав Кліпа.