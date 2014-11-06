У Києві станцію метро "Театральна" замість Леніна тепер прикрашатиме графіті (відео)

На одній із центральних станцій столичного метрополітену обновка. Замість колишнього Леніна там тепер зображено театральну глядацьку залу, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Деревину, якою від буремних зимових подій закрили голову Ілліча, розмалювали зображенням класичного театру. Стоячи біля цього малюнка, кожен може уявити себе на сцені.

Біля станції, яка в радянські часи мала назву "Ленінська", розташовано відразу два великих театри – Національна опера та Театр російської драми імені Лесі Українки.

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Автор ідеї – фірма, що оформлює фасади. Вона втілила в життя свій задум цілком безкоштовно.

"Основна ідея була – передати атмосферу театру, щоб перехожі відчували себе, як на сцені цього театру. Тобто тут зображені люди, які дивляться на гру просто звичайних пересічних пасажирів метрополітену", - розповів головний художник проекту Андрій Мазов.

Офіційне відкриття малюнка відбудеться в четвер. А от ті пасажири, які зазирали під завісу в середу, переконані, що театральна зала – гідна заміна вождю жовтневого перевороту.

"Давно слід було щось зробити – страшна станція, цей монстр висів. А зараз красиво і відповідає назві "Театральна". Молодці", - прокоментував побачене один із пасажирів метро.