У Києві станцію метро "Театральна" замість Леніна тепер прикрашатиме графіті (відео)
Одну зі станцій столичного метрополітену прикрасили тематичним малюнком.
На одній із центральних станцій столичного метрополітену обновка. Замість колишнього Леніна там тепер зображено театральну глядацьку залу, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Деревину, якою від буремних зимових подій закрили голову Ілліча, розмалювали зображенням класичного театру. Стоячи біля цього малюнка, кожен може уявити себе на сцені.
Біля станції, яка в радянські часи мала назву "Ленінська", розташовано відразу два великих театри – Національна опера та Театр російської драми імені Лесі Українки.
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Автор ідеї – фірма, що оформлює фасади. Вона втілила в життя свій задум цілком безкоштовно.
"Основна ідея була – передати атмосферу театру, щоб перехожі відчували себе, як на сцені цього театру. Тобто тут зображені люди, які дивляться на гру просто звичайних пересічних пасажирів метрополітену", - розповів головний художник проекту Андрій Мазов.
Офіційне відкриття малюнка відбудеться в четвер. А от ті пасажири, які зазирали під завісу в середу, переконані, що театральна зала – гідна заміна вождю жовтневого перевороту.
"Давно слід було щось зробити – страшна станція, цей монстр висів. А зараз красиво і відповідає назві "Театральна". Молодці", - прокоментував побачене один із пасажирів метро.