Кличко доручив обстежити торгово-розважальні комплекси Києва на відповідність нормам пожежної безпеки

За дорученням Київського міського голови у столиці здійснять обстеження систем пожежної безпеки в торгово-розважальних центрах, комплексах та інших закладах масового перебування людей.

Такий захід продиктовано необхідністю недопущення трагедії, яка сталася в торговому центрі в Кемерові (Російська Федерація). Про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Ми шоковані трагедією, що сталася у Кемерові. Пожежа спричинила велику кількість жертв, забрала життя людей, серед яких було багато дітей. Зважаючи на це, мер Києва доручив перевірити на відповідність нормам пожежної безпеки всі торгово-розважальні комплекси та інші місця масового перебування людей. Звертаю увагу власників торгово-розважальних закладів, інших закладів масового перебування людей на необхідність упорядкувати й забезпечити надійну роботу систем протипожежної безпеки», – зазначив заступник голови КМДА.

Він зауважив, що доручення стосується всіх сфер життєдіяльності міста, адже дотримання вимог техногенної та пожежної безпеки є необхідною умовою діяльності кожного закладу, кожної організації. Із проханням невідкладно організувати спільні перевірки міська влада звернулася до до Державної служби України з надзвичайних ситуацій.