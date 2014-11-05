Київ проведе інвестконкурси на будівництво 4 житлових комплексів для постраждалих від афери «Еліта-Центр»

Згідно з оголошенням у газеті "Хрещатик" від 4 листопада, реалізація зазначених проектів передбачає передачу інвесторами постраждалим від діяльності «Еліта-Центр» частини квартир у житлових комплексах на рівні 6-10%, але в цілому не менше 4,612 тис. кв. м загальної площі об'єктів.

Зокрема, КМДА оголосила конкурс на залучення інвестора для будівництва 25-поверхового житлового будинку на 920 квартир загальною площею 47,422 тис. кв. м, у якому для постраждалих від «Еліта-Центр» має бути виділено 6%, але не менше 2,87 тис. кв. м житла. Орієнтовна вартість будівництва об'єкта - 608,28 млн грн. Його спорудження заплановане на ділянці 1,9 га на перетині вул. Здолбунівська та вул. Тепловозна у Дарницькому районі Києва.

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Крім того, КМДА оголосило інвестконкурс на будівництво 14-22-поверхового житлового будинку на 210 квартир загальною площею 11,241 тис. кв. м, у якому для постраждалих від «Еліти-Центр» має бути виділено також 6%, але не менше 0,694 тис. кв. м житла. Орієнтовна вартість будівництва будинку - 141,05 млн грн, його зведення заплановане на ділянці площею більше 0,5 га по вул. Милославська у Деснянському районі столиці.

Оголошено також інвестконкурс на будівництво 16-поверхового житлового будинку на 101 квартиру загальною площею 6,181 тис. кв. м, частка для постраждалих від «Еліта-Центр» у якому передбачена на рівні 10%, але не менше 0,69 тис. кв. м. Приблизна вартість зведення цього об'єкта становить 86,61 млн грн. Будівництво планується на ділянці 0,26 га у пров. Платонівському в Солом'янському районі Києва.

Умовами оголошеного КМДА конкурсу також передбачене будівництво 9-поверхового житлового будинку на 56 квартир загальною площею 3,324 тис. кв. м, у якому для постраждалих повинно бути виділено 10%, але не менше 0,358 тис. кв. м житлової площі. Орієнтовна вартість об'єкта - 40,5 млн грн, будівництво заплановане на ділянці 0,25 га по вул. Маршала Якубовського, 2-г у Голосіївському районі.

Департамент економіки та інвестицій КМДА видає конкурсну документацію та приймає конкурсні пропозиції від потенційних інвесторів протягом 30 календарних днів від дня публікації зазначених оголошень.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що киянам, які постраждали від будівельної афери компанії «Еліта-Центр», найближчим часом може бути виділено 102 квартири. За словами мера, рішення про це мають ухвалити на наступній сесії Київради. Квартири ошукані вкладники отримають у будинках по вулиці Драгоманова, в одному будинку на вулиці Хорольській, і одному - на перетині вулиці Вірменської та Харківського шосе.

Нагадаємо також, у 2013 році жертвам афери «Еліта-центр» обіцяли 106 квартир.

Довідка УНІАН. Житловий скандал "Еліта-Центр" розгорівся у 2006 році. За даними міліції, від дій шахраїв постраждали понад 1500 громадян. Вони віддали шахраям майже 400 млн грн за житло, яке так і не отримали.