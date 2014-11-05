"Київхліб" створить в столиці мережу кіосків з продажу соціального хліба
ПАТ "Київхліб" переміг у конкурсі по створенню об'єктів роздрібної торгівлі хлібом і хлібобулочними виробами.
Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, "Київхліб" виграв конкурс за всима чотирма лотам. Умовами кожного з них передбачено встановлення 50-ти тимчасових споруд роздрібної торгівлі хлібобулочними виробами у зручних для киян місцях.
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Всього в столиці з'явиться 200 торгових точок, розташованих у всіх районах міста.
Загальний розмір залучених інвестицій становитиме 46 млн грн, а проект буде реалізований протягом 4 місяців з дати набрання чинності інвестиційного договору.
Переможець конкурсу зобов'язаний 3 роки продавати хліб за цінами, які не перевищують ціну станом на 15 серпня 2014 року. Ці види хліба повинні бути постійно в наявності і становити не менше 70% в загальному асортименті.
Додатково можливий продаж, за умови герметичної упаковки, молочних товарів, безалкогольних напоїв, кондитерських виробів, чаю та кави. Алкоголь і пиво продавати заборонено.