В Ірпені на Київщині зафіксовано спалах кору і вітрянки серед військовослужбовців

Хворі знаходяться в інфекційному відділенні міської лікарні.

В Ірпені Київської області зафіксовано спалах кору та вітрянки серед військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської обласної державно адміністрації.

"До медичного закладу «Ірпінська центральна міська лікарня» за медичною допомогою звернулося шість військовослужбовців з вітрянкою та ще п’ятеро з підозрою на кір. Серед хворих є одна жінка з терміном 36 тижнів вагітності", - сказано у повідомленні.

Нині хворі знаходяться в інфекційному відділенні Ірпінської лікарні.

У зв'язку з цим Департаментом охорони здоров'я КОДА було скликано оперативний штаб з ліквідації захворювань на кір та вітряну віспу, яким було розроблено відповідний план заходів. Головному лікарю Ірпінської центральної міської лікарні доручено на місці, де зафіксовано спалах, контролювати епідеміологічну ситуацію серед військових, цивільного населення, у тому числі дітей.

Крім того, здійснюється перевірка стосовно стану щеплень даних осіб. Взято під контроль забезпечення щепленням вакцинами КПК дітей до 18 років, які могли контактувати з хворими. Також списки вірогідно контактних дітей подані до освітніх закладів задля проведення протиепідемічних заходів.

У повідомленні сказано, що ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання - вакцинація.

"З 1000 людей, які заразилися кором, 1 помирає, 1 хворіє на енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення, від яких страждають усе життя. Водночас випадки складних реакцій на вакцину трапляються з меншою імовірністю, ніж один раз на мільйон", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок березня, за даними МОЗ, з початку року на кір в Україні захворіли 6 тис. 484 особи – 2 тис. 226 дорослих і 4 тис. 258 дітей.

Від ускладнень внаслідок кору з початку року в країні померли семеро осіб: 5 дітей та двоє дорослих.