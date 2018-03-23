Виконавець послуги практично позбавив мешканців столиці можливості звернутися до компанії зі зверненням про аварійну ситуацію, заявкою на спільне зняття показань лічильника та ін.

В"Київенерго" фактично припинили приймати звернення щодо опалення та постачання гарячої води

В ПАТ "Київенерго" припинили здійснюватиконсультування киян з питань надання послугопалення та гарячого водопостачання. За коротким номером 1588 віднині залишити заявку чи отримати інформацію можливо лише з питань електропостачання.

У компанії радять звернутися за новим номером (044) 202 15 53. Однак за цим номером всі лінії постійнозайняті.

У такий спосіб виконавець послуги практично позбавив мешканців столиці можливості звернутисядо компанії зі зверненням про аварійну ситуацію, заявкою на спільне зняття показань лічильника та ін.

Нагадаємо, Київрада минулого року прийня ларішення про припинення угоди з ПАТ "Київенерго", що була укладена 17 років тому. Планується, що післярозірвання цього договору послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання буде здійснювати міське Комунальне підприємство "Київтеплоенерго".