В кінотеатрі «Жовтень» виявили три осередки вогню, два з них були на горищі

Про це на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", заявив представник ДержНС України.

"Після проведення перевірки тепловізором поверхонь стін і стелі - три осередки займання. Перший осередок займання був у залі "Гегемон", два вогнища спалаху вже на момент прибуття - це 21:59, на момент прибуття ще два осередки знаходилися вже на горищі", - зазначив представник ДержНС.

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"О 22:20, коли була проведена повна розвідка, коли було встановлено, що є прогари, що особовий склад не може виконувати свою роботу в горищному приміщенні вільно і спокійно, була оголошена пожежа-2-й, організована робота особового складу з покрівлі будівлі. Проводилися розбирання покрівлі, розрізання металевих конструкцій будівлі для безпосереднього входження у воду водяних стволів у саме горищне приміщення", - зазначили у ДержНС.

Раніше підозрюваних у підпалі "Жовтня" помістили під домашній арешт. За рішенням суду заарештовані (двоє студентів одного з київських вищих навчальних закладів 20-ти та 24-х років) повинні перебувати під домашнім арештом з 20.30 до 12.30, йдеться в повідомленні.