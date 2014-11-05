В Києві запускають пілотний проект зі встановлення в будинках регуляторів подачі тепла

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов.

«Протягом десяти днів ми змонтуємо в пілотних десяти будинках регулятор подачі тепла, який в залежності від зовнішньої температури повітря збільшуватиме або зменшуватиме подачу теплоносія. Маємо досягти мінімум 20% економії», – зауважив він.

Читайте такожУ "Київенерго" порадили українцям менше ходити по магазинах і більше платити за компослуги

При цьому Ніконов звернув увагу, що виробництво цих регуляторів знаходиться в Києві, а ціна приладу не перевищує 15 тис. грн.