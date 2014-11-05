В Києві запускають пілотний проект зі встановлення в будинках регуляторів подачі тепла
12:17, 05 листопада 2014Київ
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Столична влада започатковує пілотний проект зі встановлення в житлових будинках регуляторів подачі тепла.
В столиці починають встановлювати регулятори тепла / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов.
«Протягом десяти днів ми змонтуємо в пілотних десяти будинках регулятор подачі тепла, який в залежності від зовнішньої температури повітря збільшуватиме або зменшуватиме подачу теплоносія. Маємо досягти мінімум 20% економії», – зауважив він.
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При цьому Ніконов звернув увагу, що виробництво цих регуляторів знаходиться в Києві, а ціна приладу не перевищує 15 тис. грн.
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