Кличко: ми домовляємося з німецькими партнерами про допомогу в убезпеченні полігону №5 у Підгірцях

Німецькі фахівці провели ґрунтовне дослідження і надали свої висновки щодо необхідних заходів і варіантів вирішення проблеми з полігоном у Підгірцях.

Німецькі партнери, в рамках співпраці Києва з Міністерством довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини готові допомогти в роботі над убезпеченням сміттєвого полігону №5 у Підгірцях. І сьогодні Київ веде переговори про таку співпрацю.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко після зустрічі з держсекретарем міністерства Гунтером Адлером та відвідання найсучаснішого підприємства з переробки побутових відходів у містечку Розенові на півночі Німеччини.

"Дуже цікавий приклад: 5 районів на півночі Німеччини об´єдналися, щоб вирішити проблему безпечної, екологічної і технологічної переробки сміття. І якщо колись в кожному районі був окремий полігон, то зараз працює єдине сучасне підприємство: полігон з безпечними технологіями і завод з переробки побутових відходів, - відзначив Кличко. – Ми сьогодні вивчаємо досвід і моделі роботи в цій сфері різних країн. І шукаємо оптимальну модель для запровадження технологій і убезпечення проблемного полігону №5 у Підгірцях", - відзначив мер Києва.

Німецькі фахівці провели ґрунтовне дослідження і надали свої висновки щодо необхідних заходів і варіантів вирішення проблеми з полігоном у Підгірцях. Головне, що потрібно сьогодні зробити- поставити технологічне обладнання, щоб зробити полігон гомогенним, аби він не ніс біологічної і хімічної загрози для навколишнього середовища.

"Сьогодні в Підгірцях, за оцінками німецьких фахівців, знаходиться близько 1 млн кубометрів фільтрату. Він токсичний і його необхідно переробляти, щоб не сталося надзвичайної ситуації. Німецька сторона повністю вивчила ситуацію і надала свої рекомендації. Тепер головне завдання – залучити необхідну допомогу, інвестиції, щоб запровадити новітні технології і встановити сучасне обладнання. І ми над цим працюємо", - наголосив Віталій Кличко після відвідання підприємства з переробки твердих побутових відходів у Розенові.

Також під час робочого візиту в Німеччину у Берліні мер Києва разом з Елмаром Броком візьме участь у панельній дискусії "Україна: у полоні кризи?", яку організовує GIZ спільно з виданням Tagesspiegel.

GIZ є урядовою компанією, що працює по всьому світу, допомагаючи уряду Німеччини в реалізації цілей у сфері міжнародного співробітництва задля сталого розвитку та міжнародної просвіти. GIZ пропонує ефективні рішення для політичного, економічного, екологічного та соціального розвитку в глобалізованому світі, а також підтримує процеси комплексних реформ і перетворень, в тому числі і в складних умовах. Бюро GIZ працює в Києві з 2009 року.