Головний архітектор Києва скаржиться на відсутність повноважень для боротьби із незаконною забудовою

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Нас позбавили повноважень. У березні 2011 року був прийнятий закон про регулювання містобудівної діяльності. З тих пір у головних архітекторів немає контролюючих функцій, а містобудівні ради стали іграшковими – обговорення проектів на них тепер необов’язкове і відбувається тільки за бажанням забудовника», – зазначив Целовальник.

Коли кияни виявляють незаконне будівництво, вони вимагають від міської влади припинити це неподобство. І це не поодинокі випадки. Однак діюче законодавство не дозволяє головному архітектору міста зупиняти будівельні роботи.

«Мені вистачає сил відстояти деякі об’єкти, але в цілому система працює проти нас», – зазначив головний архітектор столиці.

Читайте такожГПУ перевіряє законність будівництва на "острові Льовочкіна"«Департамент містобудування та архітектури вже давно підготував пакет пропозицій щодо зміни нормативних актів, у тому числі законів України. Якщо ці зміни будуть затверджені, то місто, міська громада поверне собі право впливати на містобудівну ситуацію», - підкреслили в КМДА.