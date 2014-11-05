Київ погасив облігації на 500 млн гривень

Київ 3 листопада погасив внутрішні облігації серії «D» на суму 500 млн грн, повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на першого заступника голови КМДА Ігоря Никонова.

За його словами, процентний дохід за облігаціями серії «D» відповідно до проспекту емісії облігацій внутрішньої місцевої позики 2012 року також сплачено 3 листопада в повному обсягу.

«Таким чином, місто підтвердило свою здатність і готовність здійснювати розрахунки за борговими зобов'язаннями», - наголосили в КМДА.

У міськадміністрації також нагадали, що в рамках виконання своїх зобов'язань Київ 8 жовтня 2014 погасив внутрішні облігації серії «В» на суму 1,125 млрд грн, а 20 жовтня 2014 р. були погашені облігації серії «С» на суму 250 млн. грн.

Читайте такожStandard and Рoor's підвищило рейтинг Києва Київська міськрада в травні 2012 року випустила трирічні муніципальні облігації на суму 3,5 млрд грн з річною процентною ставкою 15,25%.

Раніше планувалося, що зазначені цінні папери будуть або рефінансовані за рахунок емісії трирічних облігацій серії «Н» на суму 2,625 млрд грн терміном обігу до трьох років і під купонну ставку не більш як 15,2% річних, або шляхом продовження терміну їх обігу на 360 днів.