Столична влада планує виділити 102 квартири жертвам будівельної афери "Еліта-Центр"
10:09, 05 листопада 2014Київ
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102 квартири можуть виділити ошуканим киянам, постраждалим від будівельної афери "Еліта-Центр".
За даними міліції, від дій аферистів постраждали понад 1500 громадян / Фото УНІАН
За словами мера Києва, рішення про це мають ухвалити на наступній сесії Київради. Помешкання ошукані отримають у будинках по вулиці Драгоманова, у одному будинку на вулиці Хорольській, та одному – на перетині вулиці Вірменської і Харківського шосе, йдеться в сюжеті ТСН.
Ще 4 будинки, де передбачені квартири для жертв афери, зараз споруджують.
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Житловий скандал "Еліта-Центр" розгорівся у 2006 році. За даними міліції, від дій аферистів постраждали понад 1500 громадян. Вони віддали шахраям майже 400 млн гривень за житло, яке так і не отримали.
Столична влада виділить 102 квартири киянам, постраждалим від будівельної афери "Еліта-Центр"
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