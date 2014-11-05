Столична влада планує виділити 102 квартири жертвам будівельної афери "Еліта-Центр"

За словами мера Києва, рішення про це мають ухвалити на наступній сесії Київради. Помешкання ошукані отримають у будинках по вулиці Драгоманова, у одному будинку на вулиці Хорольській, та одному – на перетині вулиці Вірменської і Харківського шосе, йдеться в сюжеті ТСН.

Ще 4 будинки, де передбачені квартири для жертв афери, зараз споруджують.

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Житловий скандал "Еліта-Центр" розгорівся у 2006 році. За даними міліції, від дій аферистів постраждали понад 1500 громадян. Вони віддали шахраям майже 400 млн гривень за житло, яке так і не отримали.