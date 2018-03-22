Кличко в Берліні підписав меморандум про співробітництво в реалізації проектів у сфері Kyiv Smart City

Зокрема, в меморандумі йдеться про співробітництво в сфері дигіталізації і подальше впровадження міських проектів в системі Kyiv Smart City задля комфорту та безпеки мешканців столиці.

Мер Києва Віталій Кличко в Берліні підписав меморандум з компанією atene KOM GmbH про співпрацю в сфері розвитку Smart City.

Підписання відбулося в Міністерстві транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини. Зокрема, в меморандумі йдеться про співробітництво в сфері дигіталізації (переведення інформації у цифровий формат) і подальше впровадження міських проектів в системі Kyiv Smart City задля комфорту та безпеки мешканців столиці, повідомляє прес-служба Кличка.

«Київ успішно впроваджує технології Smart City в різних сферах міського управління. У нас вже працює і проект «Відкритий бюджет», і система петицій, система «Безпечне місто», технологічною є робота Центрів надання адмінпослуг. І ми продовжуємо робити Київ «розумним», - відзначив Кличко. – Підписаний сьогодні документ про консультаційні послуги передбачає цільові заходи та проекти, спрямовані на прискорення подальших кроків столиці у втіленні цифрових рішень. Вже цього місяця перша група експертів компанії atene KOM GmbH відвідає Київ та розпочне роботу над проектом», - наголосив після підписання Меморандуму мер Києва. Кличко переконаний, що з експертною допомогою та підтримкою німецьких колег Київ швидше і ефективніше втілюватиме цифрові технології в управлінні містом і забезпеченні більшого комфорту та безпеки мешканців столиці.

аtene KOM GmbH – європейська компанія, що має офіси в Берліні, багатьох інших містах Німеччини, в Брюсселі. На основi бiльш нiж 10-ти рiчного досвiду роботи компанія надає консультаційні послуги в сферах регіонального розвитку, розвитку цифрової інфраструктури, мобільності, енергетики та освіти. До сфери діяльності аtene KOM GmbH також входить координація та виконання проектiв Європейського Союзу, федеральних програм фінансування, проектний та фінансовий менеджмент, навчальні семінари.

«Ми дуже раді просуванню цифрового порядку денного у партнерстві з містом Києвом. Як досвідчений гравець в сфері регіонального розвитку ми піклуємося в першу чергу про те, щоб громадяни отримали вигоду від інтелектуальної інфраструктури та цифрових рішень», - відзначив керуючий партнер компанії аtene KOM GmbH Тім Браукмюллер.

Віталій Кличко подякував німецьким партнерам та зазначив, що така співпраця була пiдготовлена та стала можливою, зокрема, завдяки підтримці держсекретаря Федерального міністерства транспорту і цифрової інфраструктури Нiмеччини Райнера Бомби.