Київрада доручила "Київтеплоенерго" готувати місто до наступного опалювального сезону

Сьогодні «Київтеплоенерго» забезпечує проходження опалювального сезону на території 8 мільйонів квадратних метрів, розповів Пантелеєв.

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати збільшили розмір статутного капіталу КП «Київтеплоенерго» на суму ‎1,2 млрд грн за рахунок грошового внеску власника.

Це необхідно, аби комунальне підприємство прийняло на баланс теплові мережі Києва після 27 квітня 2018 року, тобто після розірвання договору столиці з ПАТ «Київенерго» та підготовчих робіт до наступного опалювального сезону, йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Відповідно до рішення, КП «Київтеплоенерго» також є одним із ключових учасників процесу повернення під контроль міста об’єктів теплоенергетичного комплексу, що перебували у володінні та користування ПАТ «Київенерго».

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Нагадаємо, що в червні минулого року Київська міська рада прийняла стратегічне рішення – припинення угоди з ПАТ «Київенерго», що була укладена 17 років тому. Після завершення угоди комунальне підприємство має забезпечити жителям столиці безперебійність послуг із опалення, гарячого водопостачання, електричної енергії.

«Ми створили «Київтеплоенерго». У підприємство перейшли близько 300 працівників. За півроку роботи підприємству вдалося провести гідравлічні випробування. Сьогодні «Київтеплоенерго» забезпечує проходження опалювального сезону на території 8 мільйонів квадратних метрів. Ця цифра дорівнює площі Чернігова або Івано-Франківська», – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

При цьому існує нагальна потреба у першочергових витратах підприємства для початку його діяльності та виконання робіт у міжопалювальний період – щонайменше в сумі 1,2 млрд грн. Підприємству необхідно провести розрахунок за енергоносії, збільшити штат працівників, які забезпечуватимуть підготовку до зими, протиаварійне обслуговування, закупити нову спеціалізовану техніку, створити геоінформаційну систему інженерних мереж.

«Це кошти на забезпечення наявності ресурсів для виробництва теплоелектроенергії, це здійснення загальновиробничих витрат і придбання матеріалів та спецтехніки. А ще – організація робочих місць для 3-х тисяч фахівців та інженерів і понад 7 тисяч осіб виробничого персоналу. Наразі статутний капітал «Київтеплоенерго» складає 5 тисяч гривень, що є нонсенсом для підприємства, на яке покладена функція життєзабезпечення столиці», – зазначив Петро Пантелеєв.

Він наголосив, що в напрямку модернізації столичних тепломереж місто не покладається лише на бюджетні кошти. Уже підписано меморандум і розпочато спільну роботу з офісом економічного зростання USAID. Обговорено план спільних дій на рік, створено організаційний комітет.

Фактично підприємство має замістити ПАТ «Київенерго» та продовжити надання послуг споживачам міста. При цьому заміна надавача послуг має бути якомога швидкою та безболісною для мешканців столиці.