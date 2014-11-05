У Києві кілька десятків чоловіків влаштували "розбірки" зі стріляниною

Туди були терміново вислані посилені наряди міліції.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, на території приватного підприємства "Сучасні технології" сталося зіткнення між двома групами громадян, одна з яких називала себе однією з сотень Майдану, і заявляла, що охороняє дану територію за погодженням з власником.

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"Інша група осіб, що називала себе учасниками АТО, приїхала нібито з-під Донецька та вирішила відновити потоптану, як їм здалося, справедливість з охороною іншої групи громадян цього об'єкта", - пише Геращенко, який уточнює, що в результаті 42 громадянина з обох угруповань було затримано.

За інформацією радника міністра, зараз проходить їх ідентифікація, після чого всі вони, крім одного, у якого вилучено вогнепальну зброю, будуть відпущені по домівках під зобов'язання з'являтися на допит до слідчого.

У повідомленні говориться, що при затриманні ніхто не постраждав. Правопорушники, побачивши чисельну перевагу міліції, добровільно відмовилися від продовження протиправних дій. Правда, до приїзду працівників міліції громадяни встигли надавати один одному стусанів, з'ясовуючи в кого з них більше прав.

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"Ні в тих, хто нібито охороняв, ні в тих, які приїхали розбиратися охоронцями, не було ніяких документів, підтверджуючих законність їх дій з охорони або заволодіння об'єктом. За попередньою інформацією по цьому об'єкту вже багато років ведуться майнові суперечки в судах і не тільки. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею ч. 4 ст. 296 КК - Хуліганство із застосуванням вогнепальної і холодної зброї.

На даний момент, слідчими разом з понятими, проводиться огляд території об'єкта, яка становить більше трьох гектарів, на предмет виявлення можливо викинутих правопорушниками одиниць холодної та вогнепальної зброї", - повідомив Геращенко.