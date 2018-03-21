На Дарницькій ТЕЦ встановлюють новий фільтр для зниження рівня шкідливих викидів у 40 разів

Проект реконструкції обладнання на ТЕЦ здійснюється за рахунок інвестиційної програми ТОВ «Євро-Реконструкція», що передбачає дев’ять черг.

На Дарницькій теплоелектроцентралі (ТЕЦ) встановлюють новий електрофільтр, який дозволить знизити рівень викидів пилу на локації у більш ніж 40 разів.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Він зауважив, що на станції вже виконано демонтаж понад 40 тонн старих металоконструкцій та технологічного обладнання.

Нині, за словами Пантелеєва, відбувається монтаж нового електрофільтру, вартість якого та його встановлення становить 110 млн грн. Роботи планується завершити в травні.

Загалом, зазначили у КМДА, проект реконструкції обладнання на ТЕЦ, що здійснюється за рахунок інвестиційної програми ТОВ «Євро-Реконструкція», передбачає дев’ять черг.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2017 рокуц Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила інвестиційну програму на 2017 рік ТОВ «Євро-Реконструкція», якому належить Дарницька ТЕЦ, з модернізації обладнання теплоелектроцентралі. Зокрема, планувалася установка електрофільтру.

12 грудня Державна екологічна інспекція розпочала позапланову перевірку Дарницької ТЕЦ, оскільки на її діяльність надходило багато скарг. Держекоінспекція дійшла висновку, що ТЕЦ порушує природоохоронне законодавство в частині охорони водних та земельних ресурсів, а також поводження з відходами і небезпечними хімічними речовинами.

За словами міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, Дарницька ТЕЦ б'є всі рекорди за кількістю скарг, що надійшли від громадян за весь час його перебування на посаді міністра екології.

Довідка УНІАН. Дарницьку ТЕЦ було введено в експлуатацію в 1954 році. Вона забезпечує теплом жителів Дарницького та Дніпровського районів столиці. Блоки ТЕЦ працюють на вугіллі антрацитової групи.