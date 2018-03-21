Київ посів перше місце в Україні за витратами на капітальні ремонти шкіл

У 2017 році на капітальні ремонти шкіл для покращення умов навчання Київ виділив півмільярда гривень.

У 2017 році столиця стала лідером серед українських міст щодо середнього показника виділених коштів на одну школу для проведення капітальних ремонтів. Зокрема, для покращення умов навчання школярів Київ виділив півмільярда гривень.

Про це повідомила голова постійної комісії з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Ганна Старостенко під час розширеного засідання колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

«Сьогодні для Києва освіта – це пріоритетний напрям і в фінансуванні, і в управлінських рішеннях. Тому ми перші і в створенні нових закладів освіти, охопленні інклюзією, забезпеченні відпочинку, а тепер – і в покращенні умов навчання. Дійсно, місто виділяє для закладів освіти достатньо коштів, щоб вони оновлювали свою базу, здійснювали поточні чи капремонти тощо. Однак це також означає, що нам усім треба навчитися жити з грошима: більш пильно контролювати перебіг ремонтів чи реконструкції, правильно комунікувати з громадськістю», – зауважила у промові до освітян Ганна Старостенко.

За її словами, у 2017 році на капітальні ремонти шкіл для покращення умов навчання Київ виділив півмільярда гривень. Водночас цього року місто передбачило на ці ж заходи на понад 100 мільйонів більше, що становить наразі більш ніж 5% бюджету міста.

Нагадаємо, що в 2017 році у столиці введено в дію 13 нових закладів освіти, а також здійснено реконструкцію ще 3-х закладів.