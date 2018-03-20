Візит французької делегації відбудеться на запрошення мера Києва Віталія Кличка.

21 березня, в середу, мер Києва Віталій Кличко візьме участь в круглому столі «Великий Париж - Великий Київ» щодо розвитку агломерацій.

Захід відбудеться в рамках офіційного візиту делегації Метрополії Великого Парижу до Києва з метою обміну досвідом розвитку великих та малих європейських міст, створення привабливих умов життя та інноваційного вдосконалення міського середовища у довгостроковій перспективі, передає прес-служба Кличка.

Візит французької делегації відбудеться на запрошення мера Києва Віталія Кличка та за сприяння Альянсу з інвестиційного супроводу (AIS).

В «круглому столі» також візьмуть участь представники КМДА, Київради, Мінрегіону та інших державних установ і організацій. Планується підписання Комюніке між Київрадою, Асоціацією малих міст України та Метрополією Великого Парижу щодо співпраці у сфері розвитку агломерацій.

Захід розпочнеться о 9.30 в будівлі КМДА.