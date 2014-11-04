Податки киян мають залишатись у Києві - Кличко

Київський міський голова та голова КМДА Віталій Кличко заявляє, що влада Києва буде просити новий уряд дозволити столиці залишати у наступному році 100% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав сьогодні на розширеному засіданні комісії Київради з питань бюджету, на якому обговорюються перспективи бюджету столиці на наступний рік. Участь засіданні беруть представники громадських організацій міста, а також керівники семи головних департаментів КМДА.

“Ми всі впевнені, що податки киян повинні залишатись в Києві... Ми не можемо реалізовувати ті програми, які декларуємо, розвивати інфраструктуру Києва, відновити Київ без фінансових вливань. Тому, коли буде сформовано новий уряд, одне з ключових питань, яке ми будемо ставити, щоб податки киян залишались в Києві, і залишати в Києві 100% ПДФО”, - сказав Київський міський голова.

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Він наголосив, що тільки з громадськістю можна сформувати прозорий бюджет та переконати центральну владу “перестати розглядати Київ в якості бюджетного донора, будувати прозорі партнерські відносини”.

У свою чергу, секретар Київради Олексій Резніков зазначив, що наразі Київ може контролювати та визначати лише спеціальний фонд у проекті бюджету на наступний рік, а загальний фонд - залежить від держбюджету.

“У 2014 році частина загального фонду на 50% залежить від ПДФО, які збираються в Києві. Київ - єдине в Україні місто-донор, яке віддає 50% ПДФО... Найнеприємнішим є те, що в проекті бюджетного кодексу на 2015 рік Міністерство фінансів прогнозує ще цікавіше - пропонують Києву віддавати в держбюджет 75%. Ми вважаємо, що це несправедливо”, - сказав Резніков.

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За його словами, за таких умов дефіцит столиці в наступному році буде ще більше, ніж цього року, і водночас столиці доведеться розраховуватись за борговими зобов'язаннями.

“На наше переконання, є інша формула, більш справедлива: хоча б 60 на 40%, і 8% від податку на прибуток. Це дозволить нам вийти, принаймні, на збалансований бюджетний дефіцит”, - сказав Резніков.