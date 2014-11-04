Наступного року в київському метро з'явиться безкоштовний Wi-Fi

У 2015 році в київському метрополітені з'явиться безкоштовний Wi-Fi. Про це УНІАН повідомили в прес-службі метрополітену.

«У нас є розуміння, що Wi-Fi повинен з'явитися спершу на центральних станціях метрополітену. Це «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Золоті ворота». Wi-Fi з'явиться вже наступного року», - розповіли в прес-службі метрополітену.

На проект з побудови мережі Wi-Fi в метро витратять 100 мільйонів гривень, при цьому 10% від вартості реалізації проекту будуть спрямовані до міського бюджету. У метро обіцяють, що інтернет буде на ескалаторах, платформах, у тунелях і вагонах.

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«Мережа буде обладнана на 52 станціях і 67,5 км лінії метро Києва, а також в 744 вагонах», - повідомляє прес-служба оператора мобільного зв'язку, який виграв конкурс на будівництво в київському метро мережі Wi-Fi.

Конкурс на вибір оператора, який би забезпечив метрополітен високошвидкісним інтернетом, проходив протягом декількох років.