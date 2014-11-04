Міліція Києва за допомогою школярів спіймала злочинця, який крав мобільні телефони

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві.

В повідомленні зазначається, що затриманий діяв за такою схемою: приходив на шкільне подвір’я після закінчення уроків, обравши жертву, представлявся працівником міліції та розповідав неповнолітньому, що нібито його телефон крадений і потрібно перевірити апарат по базі даних. Після цього робив вигляд, що телефонує «черговому», уточнюючи якісь деталі, а коли підліток відволікався, зловмисник кидався навтьоки.

В міліції зазначають, що у день затримання крадій діяв за відпрацьованою схемою, але 15- річний школяр, в якого він забрав телефон, не розгубився і одразу побіг за втікачем. Друзі та охоронець школи допомогли наздогнати втікача та повідомили про подію на «102». «Екіпаж патрульної служби міліції за викликом прибув протягом двох хвилин. На місце викликали слідчо-оперативну групу. В присутності понятих у затриманого було вилучено мобільний телефон», - йдеться в повідомленні.

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Слідчим відділом Дніпровського районного управління столичної міліції розпочате кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років. На даний час правоохоронці перевіряють причетність даної особи до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.