Кличко: Ми робимо все для створення сприятливого інвестиційного клімату в столиці

Мер Києва наголосиВ, , що 60% інвестицій в Україну за останніх три роки «прийшли» саме в Київ.

60% від усіх інвестицій в Україну за останніх три роки були зроблені саме в економіку Києва.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в інтерв’ю виданню DATA.ua за підсумками міжнародної виставки MIPIM – 2018, передає його прес-служба.

На ній було представлено стенд столиці та низку проектів, до участі в яких Віталій Кличко запросив іноземних інвесторів. При цьому, як зазначив мер Києва, він особисто гарантує захист інвестицій.

«Цікавість інвесторів до Києва є. Я дуже радий, що 60% інвестицій в Україну за останніх три роки «прийшли» саме в Київ. Я завжди представляю себе персональним захисником для іноземного бізнесу, який вкладає гроші в Київ. У кожного великого інвестора є мої персональні контакти. І при необхідності - можуть звернутися до мене за допомогою. – відзначив Кличко. – Ми сьогодні в столиці робимо все для створення сприятливого інвестиційного клімату. Бо всі розуміють: без інвестицій місто розвиватися не буде. Тут, на MIPIM, моя місія – презентувати можливості Києва, розповісти про наше місто та зацікавити інвесторів, показавши при цьому, що ми – надійні партнери», - наголосив мер Києва.

Також Віталій Кличко розповів, що на MIPIM – 2018 він представив і проекти, які вже успішно впровадженні чи реалізуються в столиці. Перш за все - система «Розумне місто». В рамках якої, зокрема, реалізований проект «Електронний бюджет міста», який дозволяє відслідковувати всі надходження та витрати столичного бюджету. Працюють вже також системи електронних закупівель та петицій, система "Безпечне місто", почалася реалізація проекту e-health.

«Ми також працюємо з компанією Google розробляючи туристичні маршрути Києва. І маючи смартфон можна буде отримати всю необхідну інформацію, – підкреслив. – Напрямків дуже багато і наше завдання динамічно їх розвивати, впроваджувати більше технологій в систему управління містом, щоб забезпечити комфорт його мешканців», - сказав Кличко.

Він нагадав, що при підтримці норвежців в столиці створено iHub. Це надсучасний хаб, де можуть працювати талановиті розробники технологій в різноманітних сферах. Також у столиці було відкрито Smart city Hub.

Нагадаємо, міжнародна виставка нерухомості MIPIM – 2018 відбулася у Каннах (Франція) з 13 по 16 березня. Цього року конференцію відвідало 26 тисяч учасників зі 100 країн світу. Під час конференції мер Києва Віталій Кличко представив проекти, до реалізації яких можуть долучитися іноземні інвестори. Зокрема, це будівництво Канатної дороги від Арки Дружби народів до Труханова острова. Будівництво гірськолижного комплексу для активного всесезонного відпочинку «Пирогово». Будівництво медичного центру та приватного навчального закладу. А також - проект промислового парку «Київська бізнес-гавань».