Новий головний міліціонер Київщини зустрівся з підлеглими та розповів про майбутні реформи

У Києві офіційно представили нового головного міліціонера області - 35-річного підполковника міліції Вадима Трояна. Про це йдеться у сюжеті ТСН.19.30.

Донедавна він був заступником командира батальйону "Азов", брав участь в антитерористичній операції. Відсьогодні Вадим Троян замінить на посаді голови міліції Київської області Ярослава Голомшу, якого звільнили з цієї посади через люстрацію.

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На своїй першій зустрічі з особовим складом обласного головкому Троян пообіцяв реформувати міліцію та зробити все, щоби виправдати довіру громадян.

"У нас є велика нагода зробити міцну систему МВС, щоб з гордістю кожен рядовий надівав форму. Будемо змінювати зовнішній вигляд, будемо змінювати зброю, будемо змінювати спецзасоби, будемо змінювати ставлення людей до поняття "міліціонер", - сказав Вадим Троян.

Нагадаємо, у МВС почалася люстрація, під час якої "летять голови" генералів і головних міліціонерів областей.