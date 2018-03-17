З ночі в Києві прибирають сніг 364 одиниці техніки

Обмеження в'їзду великогабаритного та великовантажного транспорту триває.

З ночі у столиці для прибирання наслідків негоди задіяно 260 одиниць снігоприбиральної техніки «Київавтодору», 104 одиниці техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць та ін.

Щоб уникнути ожеледиці, дорожнє покриття обробляють посипальними матеріалами, повідомляє прес-служба КМДА.

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Окрім того, працює 29 бригад з ручного прибирання у складі 186 осіб, які розчищають від снігу тротуари та зупинки громадського транспорту, що утримуються підприємствами корпорації, підходи до підземних і наземних пішохідних переходів та сходові марші. У дворах житлових будинків працює понад 3 тисячі працівників ЖЕД.

Обмеження в'їзду великогабаритного та великовантажного транспорту триває.

Комунальники наполегливо просять власників транспортних засобів не залишати автівки обабіч вулиць і доріг, щоб не заважати спецтехніці оперативно прибирати проїзні частини від снігу.