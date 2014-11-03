У Києві за півгодини «замінували» метро, ОДА та торговий центр
Сьогодні в Києві «мінували» станцію метро «Театральна», універмаг «Україна» та Київську обласну державну адміністрацію.
Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві.
«Протягом півгодини до міліції надійшло три повідомлення про замінування. Аноніми назвали станцію метро «Театральна», універмаг «Україна» та Київська облдержадміністрацію, що по бульвару Лесі Українки», - зазначили в міліції.
При обстеженні названих об’єктів та прилеглих до них територій вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних предметів виявлено не було, йдеться в повідомленні.
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При цьому з універмагу «Україна» було евакуйовано близько 250 відвідувачів та працівників магазину. Станція метро «Театральна» зачинялася для пасажирів, потяг слідував через станцію без зупинки. Під час обстеження проводилася евакуація пасажирів.
У ОДА наразі також завершилося обстеження, люди не евакуйовувалися, зазначили у ВЗГ.
Працівники столичної міліції проводять ряд заходів, направлених на встановлення осіб, що надали неправдиве повідомлення про замінування.