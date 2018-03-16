У квітні має бути представлений альтернативний варіант укріплення для проведення розкопок на Поштовій площі

Заступник голови КМДА Олексій Резніков наголосив, що міська влада поставила завдання зберегти знахідки, а також у майбутньому експонувати їх у спосіб, що запропонують фахівці музейної справи.

У квітні дослідницька компанія має представити альтернативний варіант технічного рішення укріплень паль огороджувального котловану задля забезпечення проведення розкопок на Поштовій площі.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Наразі і будівельникам, і археологам надано приписи і зупинені абсолютно всі роботи. Археологи не можуть продовжити до того, поки не буде вирішене питання укріплення. Будівельники ж не повинні знищити чи попсувати те, що може бути знайдене далі під час розкопок. Тому, наразі формується технічне завдання для дослідницької компанії. Я думаю, за кілька тижнів-місяць ми матимемо альтернативний варіант укріплення», - сказав заступник голови КМДА під час круглого столу щодо проведення археологічних досліджень на Поштовій площі Олексій Резніков.

Олексій Резніков наголосив, що міська влада поставила завдання зберегти знахідки, а також у майбутньому експонувати їх у спосіб, що запропонують фахівці музейної справи, в тому числі, після цього круглого столу та міжнародної розширеної конференції, проведення якої заплановане на травень.

Нагадаємо, що наприкінці 2017 року замовнику будівельних робіт, а також дослідникам, що проводять археологічні роботи на Поштовій площі, направлено приписи від Управління збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту культури КМДА.

Після того, 29 грудня 2017 року, археологи розпочали роботи із захисту та збереження у зимовий період дерев’яних знахідок на Поштовій площі.

Раніше заступник голови КМДА Олексій Резніков висловив переконання, що вирішувати, яким бути музею на Поштовій площі, мають експерти музейної справи, історики та археологи.

Участь у круглому столі, модератором якого був Арсеній Фінберг, взяли: Національний координатор IСCROM (Міжнародний центр з питань збереження та відновлення культурних цінностей) Анатолій Антонюк; голова ВП Київського центру Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) Анатолій Фролов; виконавчий директор Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць (ICOMOS) при ЮНЕСКО Олена Сердюк; віце-президент Українського комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM) при ЮНЕСКО Галина Чумак; Керівник Центру досліджень Історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України Сергій Кот; археолог Михайло Сагайдак; представники Міністерства культури, Інституту археології НАН України, Музею історії міста Києва; заступник голови КМДА Олексій Резніков; начальник Управління збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини Олександр Никоряк; в.о. Генерального директора Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій Сергій Груздо; депутати Київради Сергій Гусовський, Вікторія Муха, Андрій Таранов; представниця автора е-петиції щодо Поштової площі Акіма Галімова - Ганна Гончаренко; представники компанії-інвестора будівництва на Поштовій площі та КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва».