Кличко: Всі винні у сутичці на Татарці мають понести відповідальність

Кличко також закликав депутатів Київради працювати в інтересах Києва і киян, а не влаштовувати безлади.

Правоохоронні органи повинні всебічно розслідувати події, що сталися під час протистояння на земельній ділянці на Татарці. І всі без виключення винні мають понести відповідальність. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Я переконаний, правоохоронні органи, які порушили справу, повинні розслідувати її всебічно та відкрито. І чому та хто побив депутата. І що робили та які дії чинили на майданчику депутати. Хто жбурляв пляшки із запальною сумішшю та хто кого бив», - підкреслив міський голова.

Кличко зауважив, що громадськість і ЗМІ мають бути поінформовані про хід розслідування та з‘ясовані під час розслідування деталі події. «А всі без виключення винні в безладах повинні бути притягнуті до відповідальності», - наголосив міський голова.

Водночас мер Києва закликав припинити всі спекуляції відносно земельної ділянки, на якій сталися сутички. За словами Кличка, ця земельна ділянка була надана більше 10 років тому в оренду торговому представництву Таджикистану на основі міждержавної угоди. Крім того, додав мер Києва, рік тому Київрада продовжила договір оренди, а гаражі, які стоять на цій землі, розміщені там незаконно. «І в мене питання: що там захищали депутати? Не треба чинити провокацій!» - підкреслив він.

Безвідповідальними назвав мер і сьогоднішні дії фракції «Свобода», депутати якої заблокували засідання Київради. Кличко закликав депутатів Київради працювати в інтересах Києва і киян, а не влаштовувати безлади. «Не це потрібно людям, а конкретні справи і втілені зміни. А депутати повинні працювати, а не влаштовувати шоу, зриваючи сесію», - наголосив Віталій Кличко.