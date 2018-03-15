Секретар Київради допустив введення мораторію на перейменування вулиць Києва

Секретар Київради Володимир Прокопів допустив введення тимчасового мораторію на перейменування вулиць столиці.

Про це йдеться в інтерв'ю Прокопіва виданню Українські новини.

«Київська міська рада за останні три роки перейменувала близько 200 вулиць, у тому числі 162 – в рамках декомунізації. Це процес, який проходить по всій країні. При цьому я можу зрозуміти обурення деяких киян, оскільки не всі підтримують масові перейменування. Для зняття соціальної напруги потрібно шукати компроміс. Таким компромісом може стати мораторій на перейменування вулиць строком на 7 років. Тим більше, що в Києві процес декомунізації практично завершено», – заявив Прокопів.

При цьому секретар Київради уточнив, що пропонований мораторій стосується лише перейменувань вулиць в рамках декомунізації, а у випадку зі зміною назви, наприклад, в честь героя України, це питання депутати розглядатимуть у будь-якому випадку.

«Потрібно розуміти, що Київрада не приймає рішення, які назви будуть носити вулиці, площі або парки. Це питання вирішують громадяни. Як я вже сказав, для нас важливо об'єднати киян, а не розсварити. Тому для присвоєння нових назв на честь героїв, видатних українців у нас є чітка процедура, з якою можна ознайомитися на веб-порталі київської влади. Там же, до речі, доступний повний перелік перейменованих вулиць з поясненнями нових назв», – зазначив секретар Київради.

Він також підкреслив, що, якщо ця або будь-яка інша петиція набере необхідну кількість голосів, то вона обов'язково буде розглянута у встановленому порядку.

Нагадаємо, що петиція про мораторій на перейменування київських вулиць, бульварів і площ 26 лютого була зареєстрована на сайті петицій Київради.