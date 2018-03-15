Ошукані вкладники Войцеховського зажадали від «Свободи» розблокувати роботу Київради

«Відкривайте сесію! П'ять осіб не можуть вирішувати за весь Київ. Ганьба «Свободі», – скандували в кулуарах Київради кияни.

Більше ста ошуканих інвесторів столичних новобудов скандального забудовника Анатолія Войцеховського вимагали від керівника київської «Свободи» розблокувати трибуну Київської міської ради, звинувативши його у брехні і політичних інтригах.

Питання про внесення змін до рішення Київради «про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації в місті Києві», який повинен був допомогти постраждалим від афери Войцеховського, стояв на порядку денному пленарного сесії Київради, проте представники фракції «Свобода» заблокували трибуну з політичних мотивів під час виступу мера Києва Віталія Кличка, зірвавши пленарне засідання в самому початку.

Пізніше в кулуарах ошукані вкладники обступили главу фракції «Свобода» Юрія Сиротюка з вимогою припинити політичні ігри і розблокувати трибуну.

«Відкривайте сесію! П'ять осіб не можуть вирішувати за весь Київ. Ганьба «Свободі», – скандували в кулуарах кияни.

Однак лідер київської «Свободи» не зглянувся над обдуреними вкладниками і розблокувати трибуну відмовився. У відповідь ті звинуватили «Свободу» у брехні і політичних інтригах, які для «свободівців» важливіші інтересів киян.

Нагадаємо, у четвер, 15 березня, депутати від ВО «Свобода» заблокували трибуну Київської міської ради під час виступу мера Києва Віталія Кличка, зірвавши пленарне засідання, яке щойно почалося. Депутати міськради повинні були розглядати ряд питань, важливих для забезпечення життєдіяльності столиці.