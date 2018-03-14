КМДА закликала водіїв під час негоди не паркувати авто на узбіччях доріг і в заборонених місцях

За прогнозом Українського гідрометцентру, погодні умови 17 березня можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2-й (жовтий) рівень загрози для автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства.

Столична влада звертається до водіїв із проханням не паркувати під час ускладнення погодних умов автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, які заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.

Як повідомляє прес-служба КМДА, міська влада також закликає водіїв не користуватись особистим авто під час снігопаду і, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом під час ожеледиці.

Унаслідок впливу активного циклону 17 березня в столиці очікуються складні погодні умови: вночі сильний сніг, вдень помірний сніг (утворення снігового покриву 8-15 см), пориви північно-східного вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця, зниження температури вночі та вдень до 3-8° морозу.

За прогнозом Українського гідрометцентру, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2-й (жовтий) рівень загрози для автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства.

Напередодні, 16 березня, буде хмарно з проясненнями, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу, вітер східний, 7-10 м/с.

18 березня, за прогнозом синоптиків, очікується сніг, температура вночі 9-11°, вдень 6-8° морозу. 19 березня – без опадів, температура вночі 11-13°, вдень 3-5° морозу.