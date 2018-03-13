Будівлю ліцею №142 додатково обстежують фахівці КП «Київжитлоспецексплуатація», – КМДА

Згідно з висновком фахівців, динаміку деформації будівлі з моменту оприлюднення попереднього акту обстеження не підтверджено.

Будівлю ліцею № 142 додатково обстежують фахівці будівельної лабораторії комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація». Про це повідомив під час брифінгу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Чутки про знесення школи не відповідають дійсності. Обстеження будівлі ліцею № 142, на підставі якого прийнято рішення про закриття закладу та переведення учнів до інших шкіл, здійснений без технічних розрахунків, які вимагають державні норми та стандарти. Акт обстеження ґрунтується винятково на візуальному огляді. Вчора і сьогодні фахівці Науково-дослідного інституту будівельного виробництва та будівельної лабораторії КП «Київжитлоспецексплуатація» попередньо перевірили стан будівлі. Згідно з їхнім висновком динаміку деформації будівлі з моменту оприлюднення попереднього акту обстеження не підтверджено», – заначив Микола Поворозник.

За його словами, для детальнішого вивчення ситуації та з метою ґрунтовного обстеження технічного стану освітнього закладу прийнято низку рішень.

«Для учнів ліцею на цей тиждень оголошено канікули. За цей час профільні фахівці та балансоутримувачі щоденно аналізуватимуть стан споруди, а також запровадять інструментальне спостереження за динамікою розвитку деформації її швів. Це дасть нам можливість переконатись у безпечності перебування дітей та вчителів у цьому закладі», – зауважив Микола Поворозник.

Крім того, Солом’янська районна в м. Києві державна адміністрація замовила комплексне обстеження, яке розпочнеться завтра, для встановлення дійсного технічного стану з наданням обґрунтованих компетентних висновків та рекомендацій з переліком необхідних робіт для подальшої експлуатації даної будівлі як освітнього закладу.

«Тож спекуляції щодо перепрофілювання ліцею № 142 не мають жодних підстав! Оперативні роботи дадуть змогу розпочати навчання дітей уже наступного тижня», – наголосив Микола Поворозник.