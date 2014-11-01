Підозрювані в підпалі кінотеатру "Жовтень" пояснили свій вчинок

Затримані за підозрою в підпалі столичного кінотеатру "Жовтень" співпрацюють зі слідством і розкрили мотиви свого злочину.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Вони хотіли зробити свій хуліганський вчинок на кіносеансі з ЛГБТ тематики, що проводиться у рамках міжнародного телефестивалю "Молодість", з метою зірвати саме цей сеанс і показати таким чином своє зневажливе ставлення до спільноти в цілому", - повідомив він.

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За словами Геращенка, підозрювані клянуться, що хотіли тільки зірвати сеанс показу фільму з ЛГБТ тематики. При цьому вони навіть не могли собі уявити, що їхні дії призведуть до пожежі та знищення кінотеатру.

Радник Авакова нагадав, що згідно Конституції в Україні не заборонені ЛГБТ стосунки. Тому вирішувати долю зловмисників буде суд.