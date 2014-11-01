Журналіст у Києві прожив місяць на мінімальну зарплатню, але втратив сім кілограмів

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Я витратив 1077 гривень. Лишилося обрати, на що витрати те, що лишилося. Теоретично можу заплатити за світло. Або можу піти «шиканути», але навряд", - повідомив Марченко.

При цьому він схуд на сім кілограмів і не заплатив за комунальні послуги (про оренду житла, очевидно, не йшлося - ред.).

Читайте такожКабмін заморожує мінімалку і прожитковий мінімум до кінця рокуЗ цього журналіст зробив висновок, що в Києві можна прожити на п'ять тисяч гривень на місяць (натяк на відому заяву Мустафи Найєма, що на таку депутатську зарплатню прожити неможливо - ред.). При цьому Марченко усе ж вважає, що депутатські зарплати мають бути більшими.