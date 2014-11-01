Кличко їде в Ізраїль вивчати систему безпеки Тель-Авіва

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у Тель-Авіві Кличко візьме участь у бізнес-форумі з представниками бізнесових кіл Ізраїлю, ознайомиться з системою безпеки у місті і технологічними досягненнями Тель-Авіва.

Читайте такожКличко і Нуланд обговорили питання безпеки та інвестицій Крім того, мер Києва зустрінеться з мером міста Єрусалим Ніром Баркатом і патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ.