Від правління Януковича найбільше постраждали кияни та мешканці сіл - соціолог

Великі та малі міста залишилися на колишньому рівні, без особливих змін. Про це в інтерв'ю ZN.UA сказала старший науковий співробітник Інституту соціології НАНУ, кандидат економічних наук Ольга Іващенко.

Соціолог розповіла, що у моніторингу інституту є показовий блок питань: "Коштів вистачає тільки на їжу", "Вистачає на проживання без накопичень", "Ми робимо накопичення і можемо дозволити собі все".

Читайте такожЧастину землі в "Межигір'ї" повернули в держвласність"За чотири роки правління Януковича дуже сильно - на 10% - впав рівень життя киян. Особливо це було помітно з початком його приходу до влади і на останньому році правління. Найбільш забезпечені, як прийнято вважати, кияни пішли з позиції "коштів вистачає на все" на позицію "вистачає на їжу", - розповіла Іващенко

За її даними, в 2014 році ситуація в країні відновилася.

"Люди сприймають її оптимістичніше, і я не бачу алармістських настроїв. Навіть страх перед безробіттям повернувся до цифр докризового рівня - до 50%. У 2010-му, приміром, його боялися 80% громадян. У минулому році Київ, за нашими даними і за даними фірми GFK, вже не був найбагатшим містом України, його обігнала Одеса, а за ним з великим відривом йшов Харків. Але в цьому році Київ повертає собі свої позиції - економіка кращою не стала, але люди зміцнилися в позитивному ставленні до ситуації", - розповіла соціолог.