У Києві мешканці Оболоні перекрили дорогу, вимагаючи увімкнути опалення

Акція протесту почалася після 19.00. Близько ста осіб швидко перекрили дорогу Лайоша Гавро, чим тут же створили автомобільний затор на дорозі.

На запитання обурених водіїв, чому їх не пропускають, мешканці будинків пояснювали, що вже кілька днів сидять без тепла.

"А ми тут при чому?", - у відповідь кричали водії. - "Ми ж поспішаємо додому".

Однак протестувальники були невблаганні - не пропускали навіть автомобілі, в яких були маленькі діти.

"Ми дзвонимо в ЖЕК, а ЖЕК каже - телефонуйте в Київенерго. Дзвонимо в Київенерго, а нам кажуть, скаржтеся в ЖЕК", - пояснювали протестувальники.

Через тридцять хвилин до місця події прибули декілька нарядів ДАІ, які стали регулювати рух на вулиці, направляючи водіїв в об'їзд.

Після 20.00 до місця події прибув голова Оболонського району Цибульчак, який сказав, що викликав ремонтну бригаду «Кіевенерго» і попросив людей розійтися.

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"Поки не включать опалення, ніхто не розійдеться. Майже місяць ями порили і нічого не роблять", - закричали люди.

"Тепло буде завтра до обіду", - пообіцяв районний начальник.

Пристрасті трохи вщухли, коли дійсно з'явилася ремонтна бригада «Київенерго» та екскаватор. Ближче до 23.00 людей на проїзній частині дороги ставало все менше і менше. Ті, хто йшов обіцяли в разі відсутності опалення, знову перекрити дорогу, але вже вдень.