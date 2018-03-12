Кличко представить Київ на міжнародній виставці нерухомості MIPIM у Франції

Віталій Кличко представить в Каннах стенд Києва та інвестиційні проекти, до яких українська столиця пропонує долучитися іноземному бізнесу.

Також Кличко візьме участь у церемонії нагородження конкурсу «Глобальні міста майбутнього», який проводить спеціалізований журнал Foreign Direct Investment(видавець - британська газета Financial Times).

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Крім того, мер Києва виступить на панельній дискусії на тему «Виклики для України, які можуть вплинути на її сусідів». Цьгорічна дискусія буде присвячена темі «Головні виклики Центральної та Східної Европи: загострення протистояння між глобалізацією та відособленістю, пошук талантів та нестача кваліфікованої робочої сили».

Під час MIPIM заплановані зустрічі мера Києва з директором з досліджень та розвитку потенціалу UN Habitat Едуардо Лопес Морено, держсекретарем Міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини Гунтером Адлером, мером міста Познань Яцеком Яськовяком та представниками великого міжнародного бізнесу.