Чоловіки в камуфляжі з нашивками "Правого сектора" погрожують штурмувати "Кінопанораму" (фото)

Невідомі у камуфляжі із нашивками «Правого сектора» зібралися під «Кінопанорамою» та погрожують штурмувати зал. Про це повідомляє Hromadske.TV із посиланням на прес-службу фестивалю «Молодість».

«У «Кінопанорамі» має відбуватися сеанс фільму «Макс та інші» з програми «Молодості» Sunny Bunny. Сеанс не почався. Близько десятка чоловіків у камуфляжі з нашивками «Правого сектора» погрожують, що будуть штурмувати зал» – йдеться у повідомленні.

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Як повідомила в ефірі Громадського телефоном прес-секретар кінофестивалю Марія Глазунова, чоловіків поки що стримує міліція та погрози продовжують звучати. Зокрема учасники виступу звинувачують «Молодість» у тому, що вони показують «аморальне кіно» та заявляють, що не допустять показу.

Одночасно, як повідомила телефоном прес-служба «Правого сектору», на сьогодні жодних акцій вони не планували. Тим більше, вони не воюють проти таких речей, як фільми на ЛГБТ-тематику, оскільки їм «є з ким воювати».