Директор "Жовтня" вважає, що кінотеатр можна відновити за рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Це має бути реставрація, а не реконструкція», - підкреслила вона.

Горделадзе вважає, що за наявності фінансування відновити кінотеатр можна за рік.

Оскільки їй міська влада запропонувала очолити створюваний благодійний фонд «Відновимо разом», директор закладу запевнила, що «жодної копійки дарма не буде витрачено».

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«Все буде робитися найдешевшим, але ефективним способом. Це я гарантую киянам», - сказала Горделадзе.

Разом з тим, особлива увага, за її словами, буде приділена обладнанню, що буде встановлюватись замість втраченого через пожежу.

«Я не можу сказати зараз, скільки буде грошей, які будуть там взагалі ставитись завдання перед будівельниками, але можу сказати, що ті два цифрових проектора, які згоріли – вони коштують по 100 тис. доларів – це дуже важливо, це треба. І звук «долбі» – важливо... Але я не претендую, щоб були якісь дуже особливі, дуже спеціальні кінематографічні, технологічні примхи з обладнанням. Я вважаю, що це не потрібно, тому що наші глядачі хочуть дивитися кіно просто в адекватних умовах, які відповідають задуму режисерів», - прокоментувала Горделадзе, запевнивши, що створення таких умов ставитиметься за мету при виконання робіт з відновлення кінозалів «Жовтня».

«Я вважаю, що ми просто відновимо те, що було, але, безумовно, на тих кращих умовах технічних, технологічних та інших, які нам буде дозволено саме проектом реставрації», - резюмувала вона.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа у кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася ввечері 29 жовтня у кінозалі. Вогнем знищено дах на площі 300 кв. м. Постраждалих немає.

Сьогодні депутати Київради на своїх термінових зборах, ініційованих міським головою, вирішили заснувати благодійний фонд "Відновимо разом" для забезпечення фінансування робіт з відбудови після пожежі кінотеатру "Жовтень".

Депутати Київради також ініціюють прийняття рішення про звільнення ТОВ "Кіноман", яке є орендарем приміщень кінотеатру "Жовтень", від сплати оренди на період проведення робіт з відбудови кінотеатру.

Крім того, мер міста Віталій Кличко дав доручення Департаменту фінансів КМДА знайти джерела для фінансування робіт з відновлення кінотеатру "Жовтень".

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За його інформацією, кінотеатр застрахований на 4 млн доларів, однак, за попередніми підрахунками, на ремонт необхідно близько 7 млн доларів. Точні дані щодо потрібного обсягу фінансування, підкреслив він, будуть відомі після відповідної експертної оцінки. Мер Києва закликав усіх бажаючих долучитись до фінансування і заявив, що готовий особисто внести у фонд «Відновимо разом» 10 тис. грн.