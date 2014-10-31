Слідство розглядає 3 версії пожежі в кінотеатрі "Жовтень"

Про це на сторінці в соцмережі написала депутат Київради Галина Янченко.

Читайте такожНаслідки пожежі у кінотеатрі "Жовтень" (відео)

"На терміновій сесії Київради по кінотеатру доповідає представник МВС, відповідальний за розслідування. На місці встановили 25 камер, зображення постійно моніторять; ведеться перевірка за трьома версіями: хуліганство, розбірки ЛГБТ-спільноти, підпал з метою рейдерства", - написала Галина Янченко.