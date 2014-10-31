Слідство розглядає 3 версії пожежі в кінотеатрі "Жовтень"

15:18, 31 жовтня 2014
Київ
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Слідство розглядає 3 версії виникнення пожежі в київському кінотеатрі "Жовтень".

У следствия есть 3 версии пожара в

Про це на сторінці в соцмережі написала депутат Київради Галина Янченко.

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"На терміновій сесії Київради по кінотеатру доповідає представник МВС, відповідальний за розслідування. На місці встановили 25 камер, зображення постійно моніторять; ведеться перевірка за трьома версіями: хуліганство, розбірки ЛГБТ-спільноти, підпал з метою рейдерства", - написала Галина Янченко.

Post by Halyna Yanchenko.
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