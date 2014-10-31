Пожежа в кінотеатрі "Жовтень" була спробою рейдерського захоплення - Нищук

Міністр культури України Євген Нищук вважає, що пожежу в кінотеатрі "Жовтень" необхідно розцінювати як спробу рейдерського захоплення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

"Нещодавно вже в якості міністра я спілкувався з директором кінотеатру пані (Людмилою) Горделадзе. Однозначно, я розглядаю це як рейдерську спробу захоплення цього не просто приміщення, цієї ласої землі", - заявив Нищук.

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За словами міністра, проблеми довкола кінотеатру "там давно вже точаться".

"Я думаю, що в цьому руслі зараз культурна спільнота має бути солідарна в тому плані, щоб (вимагати від місцевої влади) принципово відбудувати та відновити цей кінотеатр та зберегти всю діяльність, яку вони там проводили", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, пожежа в кінотеатрі «Жовтень» виникла увечері 29 жовтня під час сеансу. Відбулася евакуація глядачів.

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Ліквідація пожежі тривала п’ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень

Тим часом судова тяганина довкола приміщення кінотеатру «Жовтень» на Подолі триває вже кілька років. Зокрема, у жовтні господарський суд Києва оголосив рішення, за яким кінотеатр повинен звільнити приміщення. Водночас влада запевняє, що це приміщення залишиться за кінотеатром.