Поліція завадила нардепу Левченку кинути в комунальників коктейль Молотова

У даний момент слідчо-оперативна група проводить опитування свідків.

Народний депутат Юрій Левченко (позафракційний) метнув «коктейль Молотова», заважаючи комунальним службам зносити незаконні гаражі в Шевченківському районі Києва.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Як повідомляється, працівники КП "Київблагоустрій", згідно з приписом, проводили демонтаж незаконних гаражів в одному з кооперативів. На місце прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, які намагалися кинути пляшку із запалювальною сумішшю. У результаті виникла бійка, яку припинили правоохоронці.

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«Після цього депутати поїхали з місця події. Із заявою про побиття в поліцію вони не зверталися. Повідомлення від лікарів теж не надходило», – підкреслили в прес-службі Нацполіції.

У даний момент слідчо-оперативна група проводить опитування свідків. Пляшку із запальною сумішшю поліція вилучила.